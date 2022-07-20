夏季用電量大，民眾若用錯的方式使用電器，恐讓電費爆表，台電列出4個用電NG行為，如冷氣溫度調太低、冰箱東西塞到爆、保溫模式持續開、待機型電器未切斷電源等，台電也教正確做法，確保電費不會「芭比Q」。

台電昨（19）日於臉書粉專點出4個使用電器NG行為，包括冷氣溫度調太低、冰箱東西塞到爆、保溫模式持續開、待機電力拚命耗，台電說，改掉這些用電NG行為，電費才不會「芭比Q」。

台電分享錯誤用電方式。（圖／翻攝自台電臉書）

台電同時也公布正確做法，像是冷氣溫度設定在26至28度，再使用循環扇，可以幫助室內空氣對流，提高冷房效果來省電；冰箱只要放到7至8分滿，塞得太滿會造成內部冷空氣無法順利流通，不但耗電，也會降低保冷效果。

台電表示，家中若有儲熱式電熱水器，最好加裝定時器，因儲熱式電熱水器如同大型電熱水瓶，在內桶注滿冷水，以電能加熱到一定溫度後保溫備用，一旦水溫降低後，電熱水器就會反覆自動加熱，就會耗電。同時也要注意電鍋跳起後會切換成保溫模式，以10人份電鍋來說，保溫會消耗40瓦的電力，若每天保溫8小時，光是1年所需的電就要約117度，提醒不需要保溫，要拔掉插頭或關閉電源。

台電說，一般人夏天很少喝熱水，建議可用快煮壺取代電熱水瓶，以及有待機功能的電器，如關機後還會亮著紅燈，或是能使用遙控器開關的家電產品，長時間不用可切斷電源，也可達到省電效果。