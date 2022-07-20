讀者向《中時新聞網》 投訴，他在美國讀碩士，暑假回台看家人，去探視外婆時聊起他讀書的情形，外婆問他「有寫論文嗎？」他回「我選不用寫論文那種」，沒想到外婆竟變臉開罵：「讀碩士怎麼可以不寫論文？你這樣出去會被人講話！人家要怎麼相信你有讀碩士？這種碩士有用嗎？沒論文哪能叫碩士？」讓他十分傻眼，直呼民進黨桃園市長參選人林智堅的論文爭議，害慘全台孫子輩。

投訴民眾表示，他向外婆解釋，美國碩士有分需要論文和不用論文兩種，他選的是後者，並不影響學位，但外婆聽不下去仍不斷碎碎念，讓他很無言。

投訴人表示，後來才發現外婆對林智堅論文案一事「追很深」，一開電視或上網看新聞就罵，原本哪會關心什麼碩土論文，現在此案吵很凶，連他也遭殃。

投訴人還補充，近日父親去探望高齡80多歲的奶奶，也坐著聽她念了半小時的論文案，從總統蔡英文罵到林智堅，「還好我爸有寫碩士論文」。