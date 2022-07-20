女星郭靜純2006年與製作人王信貴結婚，婚後育有一雙子女Mina及Mark，婚後仍持續演藝工作的她，直到2019年卸下主持多年的長壽節目主持棒，帶著一家人飛加拿大定居至今，人不在台灣的郭靜純仍不時透過社群分享日常生活，曝光了15歲愛女Mina如今的模樣，被讚完美繼承美女媽媽的基因，一雙長腿尤其吸睛。

郭靜純為了陪伴孩子在加拿大成長、念書，2019年與《命運好好玩》節目告長假，自此全家定居家拿大，不時能透過她的社群發文，觀察到她的異鄉生活似乎愜意滿足，她近日po文，曬出女兒Mina的全身照，透後15歲的孩子成了「少女」，暑假期間最大的樂趣，就是天天換造型，照片中，Mina穿著黑色合身短版上衣搭配艷黃色喇叭褲，頭上還搭配了一頂黑色的大帽沿造型帽，不但時尚，且如模特兒般的身材讓人驚艷不已。

年僅15歲的mina已有166公分高，一雙逆天長腿超吸睛。(取材自郭靜純臉書)

Mina年僅15歲，但身材已經擺脫女孩成了美少女，一雙纖細逆天長腿更是吸睛，有著不輸母親郭靜純的美麗，眾網友看了不禁大讚「好漂亮喔，像到媽媽」、「陽光美少女」、「姐基因超強」、「身材一流的」、「未來的大明星就是妳了」，之前郭靜純曾謙稱，女兒目前166公分高，但有點不夠還有發展空間，坦言愛女沒有進演藝圈的打算。

事實上之前Mina曾去攝影棚探媽媽郭靜純的班，當時才13歲的她，已經有著神級美貌，引發外界討論，而Mina很有個人想法，她12歲就就開始經營個人美妝YouTube頻道，並且不時拍Vlog分享在加拿大的求學生活、旅遊等，爸媽也在其中軋一腳，由郭靜純擔任頻道監製，製作人爸爸王信貴則是編審。