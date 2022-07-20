富邦產險評估馬來西亞產險市場穩定成長且長期獲利，規畫於馬國「納閩島國際境外金融中心」設立再保險子公司拓展產險業務，此申請案獲金管會核准，成為台灣保險業於海外設立再保險子公司首例。
富邦產險目前海外據點包括越南子公司，馬來西亞吉隆坡、印尼及中國大陸北京代表人辦事處，另參股投資中國大陸地區1家保險公司、菲律賓及泰國各1家保經公司。其中，馬來西亞吉隆坡代表人辦事處早在1992年便前往設立。
據馬國當地規定，再保險公司的法定資本額門檻為馬幣1000萬令吉（約新台幣6800萬元）。富邦產險在取得金管會核准後，仍要向馬國當地提出申請等程序，再保險子公司開業時間預期最快為明年，公司預估開業第4年有望實現獲利。
險局副局長林志憲表示，富邦產險此申請案為台灣保險業者首次於海外設立再保險子公司，有助為當地台商提供更完整的風險規畫，並響應政府新南向政策，擴展東南亞產險市場，提升台灣保險業國際競爭力。
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