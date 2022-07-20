桃園市地政局昨(19)日辦理「111年度整體開發區可建築土地」標售的開標作業，本次釋出觀音區草漯第一、二、三區與第六區整體開發單元，以及桃園區經國重劃區的抵費地土地，還有楊梅仁美市地重劃區以及A20站、桃園高鐵站區的抵價地，八個新興開發區合計共釋出82標84筆土地，吸引136封標封搶標，反應相當熱烈！

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，本次開標結果十分亮眼！82筆標的中，有55筆順利標脫，總標脫率約67.1%，總標脫面積約1.56萬坪，得標總金額約36.1億元，整體溢價率達16.8%，其中總價最高的楊梅仁美產專區兩筆土地，在總標脫金額中貢獻度超過四成，表現最為搶鏡！另外觀音草漯第六單元土地因低單價優勢，釋出的20筆標的全數標脫，轟出全壘打佳績！

江怡慧指出，由於近年企業積極在桃園投資設廠，對工業用地的需求殷切，尤其是物流倉儲業發展蓬勃，獵地態度積極，加上仁美重劃區2011、2012地號的產專區面積均逾3000坪，屬於稀有的大型物件，且標售底價14.8萬元/坪亦具備極大吸引力，因此楊梅仁美重劃區兩筆產專區開標紅不讓，算是意料之中的發展。另一個轟出全壘打的觀音草漯第六單元，則挾相對低單價、低總價的優勢，吸引民眾踴躍來此「千萬當地主」；至於機捷興南站周邊的A20興和特區，則交出約六成標脫率，平均溢價率在6%左右。

本次唯二釋出的商業區，分別位於草漯第三單元及桃園經國重劃區，前者標售底價20.5萬元/坪，後者則為89.9萬元/坪，由於兩筆商業區面積均不到200坪，較欠缺規劃彈性，所以皆無人投標；青埔特區唯一釋出的青昇段住宅區土地，亦因形狀較崎嶇，最終流標收場。

觀音草漯重劃區先前的搶標情況就很熱絡，本次依舊令各界為之驚豔！其中草漯第六開發區最受青睞，全數標脫紅不讓!台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎分析，觀音草漯一帶的土地行情，在這萬物齊漲的時代算是很親民，加上重劃區鄰近工業區，大量的就業人口創造出豐沛住宅需求，往後發展相當可期。

江怡慧強調，雖然第二季起房市交易放緩，不過桃園在台商回流及桃捷等各項建設帶動下，產業回流與內需產業也帶動工業廠辦、重劃區房市走揚，加上部分地區有房價親民的優勢，因此仍吸引買方卡位，使本次標售吸引逾百封標單競標，締造出疫情下的標售好成績。