演藝圈有愈來愈多凍齡美魔女，她們美麗臉龐似乎不曾留下歲月痕跡。小S主持的綜藝節目《小姐不熙娣》，日前談論美魔女主題時，56歲資深女星胡文英在節目分享，先前被一名29歲的小鮮肉主動追求，對方聽完年齡差距後整個驚呆了。

胡文英日前上節目時，一席火辣低胸上衣露出迷人深溝，下身搭配黑絲襪，毫無保留的顯露大長腿，整個人裝扮就像個年輕辣妹。她透露自己不喝酒、不吃垃圾食物，吃的又很天然，平日也沒甚麼惡習，接著公布自己今年已經56歲時，讓其他來賓全都驚呆直呼：「56歲穿那麼辣」，接著胡文英又說：「我跟小S一樣都有3個小孩，其中最大的已經快30歲了」。

胡文英今年56歲，並透露自己被一個小26歲的鮮肉護理師追求。(圖/小姐不熙娣 Youtube)

她分享被小鮮肉護理師搭訕過程，某次肚子痛到醫院就診，遇到一名29歲鮮肉護理師，對方見她狀況不好，一路攙扶照顧，雙方便互留聯絡方式。沒多久小鮮肉護理師就約胡文英去吃飯和電影，而且直接表白，「我知道你比我大幾歲，但是妳能接受我嗎？」

當下她聽完嚇了一跳回道，「你要問問我家的小孩喔！而且我不是只有比你大一點，你也要尊重你媽媽，問一下你媽！」接著胡文英笑說，「當時我55歲，他29歲，雙方差了26歲，對方聽到我年齡時可是嚇到吃手手，我心想，老娘生你都可以了！你知道嗎？」這段分享讓小S和其他來賓驚呼連連，直呼太傻眼了。