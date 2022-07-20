媒體人韋安15日預言，民進黨台北市長參選人陳時中幾天內戰隊就成形，反觀國民黨的蔣萬安提前投入選戰，至今卻連個像樣的隊形都沒有；陳民調1、2個月內就會追上蔣。《中國時報》18日最新民調就顯示，陳24.2%、蔣23.9%、民眾黨支持的黃珊珊22.2%，讓韋直呼預言成真，更加碼警告國民黨北桃兩都選情已不樂觀，「萬安警報，善政不正」

韋安15日曾在臉書發文分析，自陳時中確定代表民進黨參選台北市長，幾天之內，1位總幹事、2位發言人、3位督導就到位，幕後還有一群高手加入選舉團隊中；反觀而蔣萬安已提前「偷跑」了快半年，現在卻連個像樣的隊形都沒有，呼籲蔣在人事安排上「應該學習陳時中」，否則1、2個月內民調就會被陳追過。

《中國時報》18日公布台北市長最新民調，陳時中為24.2%奪冠，蔣萬安以23.9%居次，黃珊珊則獲得22.2%，3人差距都在誤差範圍內。對此，韋安昨日（19）再於臉書發文表示，他才剛寫陳的支持度可能1個月後就會追上蔣，結果才沒幾天，陳的民調已經變成第一了。

針對年底九合一大選局勢，韋安加碼預言，他警告國民黨，台北市、桃園市兩都選情已不樂觀，未來恐陷入「萬安警報，善政不正」的危機當中。