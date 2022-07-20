「台灣濱崎步」王彩樺出道30年，演藝事業橫跨戲劇、綜藝和唱片，雖然已經53歲，但身材和臉蛋依舊保持得很好，堪稱演藝圈美魔女代表，常在社群網站分享日的她，透露自己幫助一位醫生圓夢，希望對方母親能早日走出喪夫之痛。

王彩樺表示近來密集工作導致聲音受損，便去醫院看診，在吊完點滴後，醫生表示母親是她的粉絲，除了希望能合照之外，更透露母親走不出喪夫之痛，希望能藉著錄生日影片幫母親打氣，對於這些要求，王彩樺二話不立馬馬答應，她在錄影當下直接跟醫生母親大讚：「你的兒子好棒，當醫生救很多人又很孝順」，沒想到錄完影片後，發現站在身旁的醫生早已經淚流滿面，更頻頻向她道謝。

對於突如其來的小插曲，王彩樺表示：「好像一切都是安排好的，那個因緣牽引著讓我來做這一件有意義的事」，也很感恩在能力範圍內能默默行善，幫助一個孩子盡孝道，一個小舉動付出的愛，能讓別人有著快樂及幸福的感覺，接著強調這一幕讓從小就沒有母親的自己看了感動又羨慕，強調會珍惜擁有的一切，也會不斷做下去。

王彩樺的暖心舉動，讓網友紛紛留言大讚：「在您身上看到撒播愛的種子與力量，謝謝您帶給人們的正能量」、「滿滿愛心，人美心更美」、「很喜歡彩樺姐的為人」、「人美心也美，溫馨的故事我們需要」。