6年前喧騰一時的新北市新店區「樂活」長照中心火警，釀成7死27傷慘劇，負責人井寶琳被依業務過失致死罪判緩刑確定，不料去年井女因另行經營的「莊敬」長照中心在照顧1名老婦時，未注意老婦吞嚥異常，食物進入氣管，並延誤送醫，致老婦不治。台北地檢署依過失致死罪起訴井女及外籍看護。

井寶琳父親是國寶級水墨書畫大師井松嶺，井女曾任新店耕莘醫院護理之家護理長，離職後與丈夫在新北市新店區成立「樂活」、「莊敬」兩間養護中心，長期投入台灣老人長照環境。

但2016年7月6日，「樂活」長照中心發生大火，新北市消防局出動各式消防車輛104輛，台北市也支援11車28人，民間救護車21輛；火勢在40分鐘後撲滅。

但由於長照中心內大部分是生活無法自理、行動不便長者，加重疏散難度，火警釀成7死27傷慘劇。檢警認定失火原因是房內抽風機電線走火而致，台北地檢署依業務過失致死罪起訴負責設備維修、保養的井女。

法院審理期間，井女認罪，並與家屬和解，被依業務過失致死罪判處有期徒刑1年10月，緩刑2年確定。

檢方調查，井女是新北市新店區「莊敬」老人長期照顧中心負責人，雇用外籍看護照料年長者的餵食、清潔，並隨時看照身體是否出現異常狀況，以進行必要處理或就醫等工作。

去年4月10日，井女及外籍看護已察覺葛姓老婦無法如同平時自己進食且精神狀況明顯不佳，本應注意檢查葛婦是否有吞嚥嗆食情形，並協助就醫，2人竟疏於注意葛婦有食物吸入氣管、支氣管及肺內，造成葛婦食糜吸入及阻塞呼吸道。

因於2人未在第一時間將葛婦送醫，延至翌日上午11時，見葛婦精神狀況不佳，且發燒及四肢發紺情形，才通知救護車到場送醫急救，導致葛婦發生嗆食窒息及呼收衰竭，送醫後仍於11日下午4時40分不治。

警方通報檢察官相驗，檢察官查出井女及看護2人涉有疏失，致老婦死亡，分案調查後，依法起訴。