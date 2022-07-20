南投四死槍擊案唯一的倖存者、康建生技公司的董事長賴敏男，經醫療團隊全力救治7天後，終於傳出病情有進展的好消息。（資料照片）

南投四死槍擊案唯一的倖存者、康建生技公司的董事長賴敏男，經醫療團隊全力救治7天後，終於傳出病情有進展的好消息，據悉他昏迷指數已從5分進步到7至8分，從原本不會張眼，進步到會自動眨眼，不但對痛有反應，手會有反射動作，現在按壓或刺激他，他還會試圖用手反撥。

南投草屯康健生技14日傍晚6時許驚傳4死傷槍擊命案，有牛樟芝之父之稱的董事長賴敏男頭部中彈，成為該案唯一倖存者；當日經送台中榮總緊急進行開顱手術，主刀醫師黃愉芬表示，子彈從傷者左耳後進，震碎頭骨，還造成一大片腦出血，子彈卡在眼眶骨與顳肌的中間，沒有進入眼眶，也沒有完全進入腦部。

術後賴敏男曾出現低熱、腦壓穩定、昏迷指數5，進行疼痛測試，左右手都會動，但由於其腦部創傷等同嚴重腦震盪，黃愉芬表示，一到兩周內是關鍵；而從中彈到今（20）日剛好邁入第一個7天，賴敏男已度過最危險和關鍵的一周。

據了解，醫療團隊已逐日降低鎮靜劑用量，目前雖仍未拔管，但賴敏男原本眼睛無法張開，近兩日已開始不自主眨眼，聽到聲音或強光刺淚時會動眼或張眼，四肢運動神經也有進步，不但雙手會動，對痛有反應，進展到用手按壓或刺激，他會反射性撥開。