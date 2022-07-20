小編今天（20日）精選5件不可不知的國內外財經大事。蘋果iPhone 14系列進入備貨旺季，瑞銀證券最新預估，iPhone 14系列下半年出貨量約9,200萬支，應與前年度的iPhone 13系列相近，沒有衰退，台系主要供應鏈中最看好台積電、玉晶光、鴻海，其中，玉晶光同時獲摩根大通升目標價，人氣熱度最高。

【1】iPhone14來了 拉貨不砍單

摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟所做調查亦顯示，iPhone第三季不會出現砍單，各跡象仍指向iPhone 14積極量產，以趕上9月的新機發表。

不過，畢竟通膨壓力尚未消退，萬一全球經濟放緩致使需求不振，考量使用者對經濟敏感度因素，較低價版本的iPhone拉貨恐受到更大影響。整體而言，iPhone需求還是會比Android陣營智慧機來得穩固。

【2】聯發科打入蘋果鏈 傳數據機晶片攻進Apple Watch

聯發科傳出以數據機晶片打進蘋果下一代Apple Watch（蘋果表）供應鏈，預計在2023年下半年開始量產出貨，雖然單款Apple Watch採購量僅約1,000萬支，對聯發科營收業績的提升有限，但這是聯發科通訊晶片首度跨入蘋果供應鏈，對聯發科而言意義非比尋常。

【3】美眾議院議長裴洛西 計劃8月訪台

中美關係和台海局勢緊張之際，傳美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計劃於8月出訪台灣。裴洛西若順利成行，將是25年來美國訪台最高層級政治人物，象徵台美關係進一步升溫。

【4】PC賣不完慘爆 全球出貨估年減11％

全球PC市況在消費性PC需求有感降溫後，今年下半年預期將是旺季不旺，至於各品牌廠寄望的商用PC，在美系品牌廠惠普（HP）、戴爾（Dell）因庫存堆高，及歐洲商用市場出現需求停滯而下修訂單至少一成，法人估計，這將使全球PC出貨總量年減幅擴大至11％以上。

【5】能源未爆彈有解？傳俄國將如期重啟北溪一號

路透社引述消息報導，俄羅斯輸往歐洲的天然氣管道「北溪一號」周四（21日）結束每年例行維修後 ，俄羅斯將如期恢復供氣，但產能將低於正常水平。