南韓33歲「醜帥男神」金宇彬，在2017年發現自己罹患鼻咽癌後暫時退出演藝圈，安心治療癌症，直到2019年才重啟演藝活動，並在近期憑著電視劇《我們的藍調》再度回歸螢光幕前，受到大批觀眾支持。緊接著即將推出新電影《外星+人》的他，在宣傳會上也罕見地透露身體現況，引起網友熱烈討論。

金宇彬自從在2017年發現自己罹患鼻咽癌後便暫停所有演藝工作，全心投入治療，幸好與他相伴多年的女友申敏兒仍不時陪伴在他身邊，陪他度過最難熬的時期，經過長時間的治療與調養終於控制住病情並逐漸恢復健康，於2019年正式回歸演藝圈。而由他擔任主演之一的電視劇《我們的藍調》雖率先撥出，但其實他回歸的第一部作品便是電影《外星+人》，近期也即將上檔，令粉絲們相當期待。

金宇彬近日接受電影宣傳專訪時，回憶起當時進劇組的第一天，現場所有的工作人員都用溫暖的眼神看著他甚至拍手歡迎，讓他感動到差點哭出來，加上開鏡當天天氣很冷，演員都穿著很厚的外套，但片場卻是濃濃的暖意，讓他激動的心情難以言語，心中滿是感謝。

金宇彬還透露自己罹患鼻咽癌後心態改變了很多，以前總是覺得自己不夠好，無法認同自己，因此經常感覺壓力很大，現在則不再給自己太多壓力，反而會經常稱讚疲憊的自己，也會跟自己說「我本來就還不足，沒什麼」盡可能放過自己。

另外，金宇彬也罕見地向媒體分享近期的身體情況，他透露上周二是他結束癌症治療的第5周年，回到醫院檢查醫生表示癌細胞清除得相當乾淨，甚至比以前還要健康，他也呼籲大家要隨時注意自己的身體狀態，保持健康。而由他與柳俊烈、蘇志燮、金泰梨、李荷妮、廉晶雅、金義城、辛正根、李是勳等眾多大咖演員聯合主演的電影《外星+人》，將分成1、2部曲並即將於本月27日正式上映。