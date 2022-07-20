我國桌球好手繼續在WTT歐洲夏季系列賽冠軍賽出戰，昨天單打莊智淵、林昀儒、鄭怡靜都有上場，可惜最後只有「桌球教父」莊智淵拿下勝利，他寶刀未老，以5：11、12：10、11：9、11：7擊退匈牙利地主選手馬約羅斯(Bence Majoros)，成功挺進16強，林昀儒、鄭怡靜則分別輸給大陸好手林高遠與陳幸同。

WTT冠軍賽的級別比一週前的球星挑戰賽更高，僅取世界排名前32的選手，有一定強度，我國女單好手鄭怡靜昨天率先出場，對上世界排名32的大陸好手陳幸同，最終以11：13、8：11、4：11慘遭橫掃。接著男單林昀儒登場，同樣面對來自大陸的林高遠，最終以11：4、11：7、7：11、6：11、5：11敗陣，無緣晉級16強。

不過莊智淵成功擊退地主選手馬約羅斯，首局先以5：11讓出，第2局一度以7：9落後，但經過激烈拚戰以12：10扳回一城，接著再以11：9、11：7順利拿下比賽，晉級16強，也是本屆賽會我國僅存的選手，而16強他將碰上法國18歲小將A.勒布朗，對方先前爆冷擊敗德國名將奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)。