一名網友的長輩，先前駕駛Toyota Yaris自小客車前往雲林一處加油站加油，被站方加了近62公升的汽油，油費則近2000元，但該車的油箱容量才42公升，實在困惑要如何超額加油，文章曝光後，引起網友熱烈討論。

這名網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，透露家中的長輩18日上午9時許駕駛Toyota Yaris至雲林的中油加油，選擇95無鉛汽油加滿，最終花費1921元，長輩返家後才發現油錢金額過高，並向他反映。

透過發票明細可見，原PO的長輩選擇加每公升單價31元的95無鉛汽油，共加了61.96公升，總金額為1921元；原PO也好奇詢問，「一台Yaris要怎麼加，才能加到1921元，難道這隻鴨長大變鵝了？」

網友曬出加油的發票明細。（翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

文章曝光後，不少網友表示，網路資料顯示Yaris的油箱容量為42公升，長輩卻被加了61公升，實在不合常理，建議原PO趕緊向加油站反映，還有網友驚呼真的太奇怪，紛紛猜測，「油表沒歸零？」、「長輩另外帶油桶去加油吧」、「跟前面那一台一起算？」、「同島不同槍給錯算錯」、「可能給錯發票吧」、「發財車貼yaris嗎」。

後續原PO再次更新文章，稱已向加油站長反映，將其回覆提供給消保官，目前也幫長輩取回合理的金額，針對網友好奇加油金額過高的真正原因，原PO僅簡短致謝網友的關心，表示，「時機歹歹，加油還是要留意一下」，並未多做解釋。