八點檔女神連靜雯驚傳遭詐騙集團「虛擬老公」詐騙，假名Bruce的男子以結婚為前提邀請投資，讓她陸續被騙1500萬元，消息引發各界關心，不過連靜雯堅強面對，她昨（19日）則出席許效舜的60歲壽宴，大方露笑拍照，讓好友楊繡惠看了心疼不已。

許效舜昨舉辦60歲生日宴，鄭仲茵、楊繡惠、白雲等人都出席，被爆出遭感情詐騙的連靜雯也有現身，照片中，她簡單化著淡妝、頭綁馬尾以及身穿白色襯衫，雖然樸素亮相，不過仍堅強露出笑容，一手摟楊繡惠肩膀、另一手則撐在下巴。

楊繡惠事後曬出合照，她表示雖然不知道發生什麼事，「我替她好心疼，秀秀」，網友也紛紛留言：「希望她能有一個真心愛她的人，不要欺騙她」、「她並沒錯，錯的是詐騙集團，不應該利用每個女生等愛的心」、「賺錢辛苦，姐妹們小心」。

42歲連靜雯出道25年，演出《天下第一味》、《真情滿天下》、《家和萬事興》等八點檔，讓她有「戲劇女王」的美名，近年則是淡出演藝圈，轉戰直銷、自創麵食品牌和瑜珈，YouTube頻道也經營有成。針對遭感情詐騙，經紀人則表示，連靜雯是受害者，她努力甩開自責，目前統一交給律師處理。