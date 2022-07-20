2名年輕辣妹去年到夜店狂歡，其中1女喝掛被送醫，另1女遍尋不著同伴，在夜店外搭訕李姓、林姓、許姓3名男子，4人同赴醫院探視友人後，李男起哄邀女子到摩鐵開房搞「4P」，女子趁著酒意「1女戰3男」，期間許男一時興起，還偷拍女子與李男性愛影片留念，女子事後控告3男性侵、偷拍。但台北地檢署認定3男性侵罪嫌不足，不起訴3男，僅許男另因偷拍性愛影片，被依妨害秘密罪、違反《個資法》起訴。

該女子控稱，去年11月13日晚間，她與1名女性友人同赴北市信義區IKON夜店狂歡，李姓、林姓、許姓3名男子趁她酒醉，於翌日上午6時將她帶往新店某摩鐵性侵，並擅自取走她手機後解鎖，登入她IG帳號，將3男加入她追蹤名單，其中許男還偷拍李男性侵她的過程。警訊後將3男送辦。

檢方調查時，李男3人否認性侵，3男供稱，該女子的女性朋友喝醉被送到台北醫學大學附設醫院治療，她因找不到友人，在夜店外搭訕走出夜店的他們，事後女子得知朋友在醫院後，他們陪她到醫院探視友人。

之後該女子發現包包留在夜店，他們3人又陪她返回夜店，但因夜店已經關門，4人在路邊徘徊，想等會去那裡「續攤」。李男開玩笑提議去4P，因女方未反對，一行人就到新店某摩鐵開房，結果4人輪番嘿咻直到隔天中午，期間許男一時興起，用手機偷拍李男與女子性愛畫面，再將性愛影片傳給李男「做紀念」。

檢方發現，女子在夜店外與3男交談時，巡邏員警曾經上前關心，員警指女子當時可自行站立，未見腳步不穩及身體搖晃情形，甚至女子還自行操作手機，詢問李男是否搜尋到她IG帳號，女子並在尋找酒醉友人時，向員警清楚說明友人特徵，檢方認為無法證明當時女子已達酒醉不知抗拒程度。

加上檢方調閱摩鐵監視器畫面，發現女子雖被許男一手攙扶，但女子是自行走進電梯內，而非被拖入，顯示女子並非全無意識，或失去行動能力，因此認定3男性侵罪證不足，另依妨害秘密罪、違反《個資法》起訴偷拍性愛影片的許男。