資深媒體人趙少康昨（19）日在臉書透露，因日前分享於餐廳吃美牛的照片，遭一群民進黨側翼踢館，被質疑為什麼反對萊豬卻不怕萊牛？此舉令他痛批「實在無聊」，也不用功去翻翻他以前講過的話，一向開大門走大路，對美牛美豬態度始終如一，絲毫沒有前後矛盾之處。對此，有不少網友認為，「1450還跟你講道理」、「1450這下踢鐵板了」。

趙少康談到，自己在四大公投宣講時說的很清楚，美牛跟美豬完全是兩回事，包含台灣人不常吃牛肉，但常常吃豬肉；台灣牛很少，但台灣豬很多；台灣豬肉比美國豬肉好吃得多，所以就算美牛和美豬都含有萊克多巴胺，但我們牛肉吃得少、豬肉吃得多，當然吃美國豬的風險比吃美國牛高得多，這是簡單的加減乘除算數問題。

趙少康的回擊曝光後，引發網友熱烈討論，在《Yahoo新聞》相關報導底下已有超過百則留言，有人就說，「1450美牛、美豬傻傻分不清楚」、「1450會是國家之亂源，必斬之」、「怪怪的」、「1450認為美牛=萊牛，美豬=萊豬。但實際不是這樣」；但也有人認為「神邏輯？真會轉？」