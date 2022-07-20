民進黨新北市長參選人林佳龍於19日下午接受廣播節目受訪，提及基隆捷運就是新北市本位主義；對此新北捷運局強調，基隆捷運與汐東捷運在大同路汐科站至樟樹灣站有競合問題，且道路路幅不足，因此新北市讓出大同路路廊及社后機廠，提供基隆捷運共軌及共用機廠，皆是以宏觀的角度、跨區域城市治理之概念規劃捷運路網，絕非本位主義。

新北捷運局表示，汐止民生線可行性研究早在2011年核定，而中央在2017年才提出基隆輕軌與台鐵共用軌道，後於2020年10月13日四首長會議共識提升為中運量捷運系統，然而基隆捷運自2017年推動至今仍未有成果，但新北市府仍積極與中央、台北、基隆四方整合，優先推動汐止至東湖段。

新北捷運局長李政安進一步指出，基隆捷運由交通部規劃從基隆到南港，於2017年對外說明利用鐵路第三軌，興建與台鐵共用軌道的火車系統輕軌，後來可行性研究，從汐止站到汐科站不走第三軌，規劃到汐止的大同路二段，與早已可行性核定、環評通過的汐民線在大同路上平行興建，造成地方重大交通衝擊之可能。

李政安說，林佳龍參選人可能忘了，曾邀集北北基三位首長共同確認汐東捷運與基隆捷運於汐科至樟樹灣共線、共站與共用機廠等整合方向，並由新北市長侯友宜勇於承擔與爭取由新北市優先推動整合路網首棒之汐東捷運。

他指出，後來在新北、台北及基隆三市分別提出優化的深入市區路線建議，也就是2022年2月行政院長宣佈基隆捷運優化路線，而新北捷運局也主動成功協調新北市段優化路線地主，而促成林佳龍參選人沒有規劃完善的優化路線，確立不會與鐵路路線競合，並願意承擔興建及營運，「如此積極配合怎麼會是本位主義」。