謝龍介姪子、國民黨桃園市議員參選人謝克洋。（圖／取自謝克洋臉書）

謝克洋「抓堅」影片

民進黨桃園市長候選人林智堅深陷論文爭議，他日前表示，自己不只磨破的西裝褲會送去修補，2014年選舉時，100天就磨破鞋底的皮鞋，還特別裝盒子留作紀念。對此，謝龍介姪子、國民黨桃園市議員參選人謝克洋指出，林智堅是個連皮鞋都會保留的人，沒理由論文原稿會找不到，昨（19）日更現場「抓堅」，拿著西裝褲對林大喊，狠酸對方不敢收下這份「禮物」，就像其找不出論文原稿、不敢面對爭議。

林智堅14日上網路節目時，被主持人黃光芹問為何還不主動拿出論文原稿，回答「時間過太久還在找」，此說法引發熱議。謝克洋18日在臉書發文表示，林智堅連鞋底磨破的皮鞋，都要特別留下裝在盒子內做紀念，如此念舊又重感情的人，沒理由論文原稿會找不到吧？除非他根本就沒有埋頭苦讀，簡單的複製貼上就完成了他所謂的論文。

謝克洋昨日再度出招，發起「克洋抓堅日記」活動，他拿著西裝褲提前抵達林智堅將出席的活動現場，一見林的保母車抵達，立刻拿起麥克風大喊：「今天來送你褲子，聽說你褲子破了！林智堅聽說你褲子破了！我今天送你一條褲子！你覺得褲子破了比較難為情對不對？我告訴你，論文有瑕疵，那個才叫真的難為情；論文有抄襲，那個才更令人難為情哦！褲子破了沒關係，再補就好了，你連你的皮鞋都保留了，你有沒有保留你當初的論文原稿？林智堅你當初的論文原稿，請問你有沒有保留？你沒有保留嗎？你還是還沒找到？」

林智堅結束行程後，隨即搭上保母車離去。謝克洋拿著西裝褲追上前，對著車子猛揮，引發現場警方、民眾的關注，林則沒有任何回應。面對林智堅的表現，謝克洋直言：「可惜智堅兄依舊不收我的禮物，就像他仍舊不認錯一樣，你逃得了一時可是逃不了一世！」

而接下來的每一天，謝克洋預計都會到林智堅出席的活動現場堵人，要讓他正視自己的論文爭議。