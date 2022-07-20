日本前首相安倍晉三遇刺身亡，大陸媒體駐日記者曾穎在報導時哽咽落淚，因此遭網軍攻擊被指「不配當中國人」，未料陸媒近來傳出曾穎在日本輕生一事，對此，作家陳嵐證實正在搶救中。

今年7月8日，日本前首相安倍晉三在街頭演講時被槍殺。作為駐日記者的曾穎在與國內新聞平台直播連線時一度哽咽，此舉引發大陸網友不滿，因此遭到輿論譴責，大部分言論更是不堪入目，在輿情的強大壓力下，曾穎在微博做出解釋並公開道歉，她5次修改其貼文，仍舊無法平息網友的怒火。

曾穎19日在微博寫下告別世界的「遺書」，內容寫道：「很輕鬆，很平靜地向大家宣佈一個消息，32歲的我，決定要離開」，並透露自己2018年時罹患憂鬱症，症狀在2020年加重，今年7月則是嚴重到讓她無法支撐日常的工作和生活。

作家陳嵐先是在微博發布了曾穎遺書，並確認其最新情況，且大聲疾呼阻止曾穎：「曾穎，如果你能看到，求求你了，不要把世界讓給那些不值得的壞人啊親愛的，不值得！過去這一陣又是雲開霧散」，隨後又更新動態表示：「在日本的曾穎朋友告知，已經報警，找到了，送往醫院搶救中。」並為曾穎祈求平安。

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