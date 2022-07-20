統一(1216)及統一超(2912)董事會決議合計以290億元，取得台灣家樂福60%股權，正式取得台灣家樂福全部股權，其中統一超以51億元取得10.5%股權、完成後總計取得30%股權，統一表示，此項交易將可完善統一集團全通路策略，預計2023年年中完成交割。

統一及統一超於7月19日晚上11點40分於舉行重大訊息記者會，備受各界關注的台灣家樂福股權出售確定由統一集團以總金額290億元拿下，其中統一以239億元取得台灣家樂福49.5%股權，統一超以51億元取得10.5%股權，完成交割後，統一將持有70%股權，統一超持股30%。

統一集團此次交易將取得包括：69家量販店、272家超市、129家商場，統一財務長陳國煇表示，統一與法方合資經營台灣家樂福已長達35年，此項交易將可完善統一集團全通路策略，預計2023年年中完成交割。

針對媒體詢問合併案是否造成壟斷問題？陳國煇表示，量販店與超市等業態不同，應該不至於構成壟斷，我們會盡全力配合公平會審查需要，一般來說，審查期間約6到10個月，取得核可後就會進行交割，預計2023年年中以美元完成交割。