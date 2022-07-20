勤益控（1437）轉投資的龍德造船(6753)，最快將在今年底掛牌上市。勤益控原本是毛紡公司，主要產品為毛衣等，但隨著產業外移，公司積極進行轉型，毛紡營收比重降到15%，至於廠房租賃收入則為營收大宗，達85%。值得一提，勤益控的轉投資小金雞逐漸產生效益，旗下所轉投資造船廠龍德最快在年底就能看到掛牌，而尚騰汽車和保時捷維持良好合作關係，在新北和台南建置保時捷中心。

據了解，軍工興櫃股龍德造船於上周五於股市觀測站發布重大訊息與公告，「因應本公司轉上市申請需要，委託簽證會計師出具內控專審報告，並已於7月15日取得會計師『內部控制專案審查報告』且意見類型為無保留意見」。從公告研判，若一切順利，龍德造船最快在今年底前就將上市掛牌。

龍德去年新增6廠產能之後總年產能由10億元一舉大增至50億元，再統計龍德目前建造中金額較大規模的船舶包括有海軍2艘沱江艦號，漁業署「漁訓三號」1艘，巡護船「漁建三號」2艘，加上第2季得標的3艘高效能後續艦艇，合計總造價已高達近100億元，且按合約規定全數皆將於2023年底前交艦，今、明兩年整體產能已處於滿載狀況。龍德也有打造離岸風電的海事工程船艇。

龍德造船111年6月營收2.38億元，年增48.31%，累計上半年營收17.82億元，較去年同期大增51.27%，龍德去年EPS 2.67元，今年配發2.25元股票股利與0.25元現金股利。勤益控的對龍德造船持股比約2成。

勤益控的轉投資除了龍德造船外，還有再生能源公司的凱勤，勤益控持股約40%，凱勤自2020年已開始轉盈，凱勤的太陽能建置量目前約3MW。

而另一項重要轉投資為尚騰汽車，持股比約25%。尚騰汽車超前部署，在新北保時捷中心建置保時捷獨家800V、320kW DC直流快速充電設施，理想條件下只要22.5分鐘，即可將Porsche Taycan的電量從5%充到80%；甚至僅需5分鐘即可增加100公里的續航里程。2021年初在台南市南紡購物中心二館，投資7500萬元闢建全新「台南保時捷都會概念店」，「全新台南保時捷中心」預計在今年3Q投入營運。

今年第一季龍德造船對勤益控的投資利益貢獻為800萬元，而尚騰汽車貢獻為572萬元，勤益控首季獲利為8365萬元，EPS為0.41元。