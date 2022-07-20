近日大陸疫情再有部分地區升溫現象，大陸國務院副總理孫春蘭18日至19日到河北調研，實地考察邯鄲市高鐵東站、大型商超、鄉鎮衛生院、疾控中心和石家莊市冷鏈物流園、河北醫科大學第一醫院等重點場所，了解第九版防控方案措施落實情況，並主持召開座談會。孫春蘭指出，第九版防控方案不是放鬆，而是要求精準，需要下更大功夫抓預防、堵漏洞。

孫春蘭強調，要深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，毫不動搖堅持「動態清零」總方針，毫不鬆懈抓好常態化防控，嚴格執行第九版防控方案，主動防、早發現、快處置，以最短時間、最小成本控制疫情，確保疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全。

根據觀察者網報導，孫春蘭對河北常態化疫情防控取得的成效予以肯定。目前河北省、市、縣三級負責同志帶領疫情防控專班每天視訊調度，及時分析研判形勢，協調解決問題，壓實重點場所和單位主體責任、明確專職防疫人員，全省已較長時間保持社會面清零。

孫春蘭指出，第九版防控方案不是放鬆，而是要求精准，需要下更大功夫抓預防、堵漏洞。要織密外防輸入防線，針對入境口岸特點和轉運隔離管理的點位，制定防控流程導圖，嚴格閉環管理，堅決避免破防破環、疫情外溢。

此外，還要壓實重點場所防控責任，配備必要的防控人員和物資設施；加強流調力量建設，展開基層流調人員的日常培訓，一發現疫情即進行面對面流調，因勢處置聚集性疫情，對傳播鏈條不清、出現社會面擴散的，不遲疑、不猶豫，集中資源和力量快速撲滅疫情。