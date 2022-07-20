統一、統一超昨（19日）深夜宣布砸下290億收購法商家樂福持有的6成股權，加上原先握有的4成，統一集團正式成為台灣家樂福的百分百持有者，最快明年中完成交割。初估台灣家樂福價值約為20億歐元（約20.3億美元、新台幣610億）而法商之所以會賣股，最重要的目的是想專注經營歐洲及拉丁美洲的核心戰區。

Market Watch報導，台灣家樂福由法商家樂福與統一在1987年成立，目前擁有1.5萬名員工，有68家量販店、272家超市（含頂級超市）及129家商場，台灣家樂福去年營收淨值為25億歐元、稅前淨利則為2.43億歐元、經常性營業收入則為7800萬歐元。

法商家樂福在聲明中強調，去年中收購巴西食品零售商BIG集團後，此次與統一的交易將使家樂福更加專注經營歐洲與拉丁美洲的核心戰區，而台灣家樂福可以繼續使用家樂福的品牌，仍是全球戰略夥伴的一環。法商出售台灣家樂福股權後可以獲得約9億歐元的資本收益。

過去家樂福曾在俄羅斯、印尼、印度及大陸等地展店，但分別在2009年、2012年、2014年及2019年相繼退出，如今賣掉台灣家樂福股權，亞洲業務也跟著結束。

統一、統一超收購法商持有的6成股權後，統一持有7成台灣家樂福的股權，而統一超商持有3成，角色也從投資者轉為經營者。至於外界擔憂統一涉及壟斷的狀況，量販店、超市和超商屬於完全不同業態，應不會構成市場擔憂，統一企業持股70%，股權設計有因應作法。