別墅、獨棟透天厝等物件，因為獨立性高、人流管理單純、土地持分大，因此很受法人、富豪喜愛，今年陽明山別墅再現億級交易，有法人豪砸3.8億元買下整棟三層樓別墅！

陽明山出現億級別墅交易 4月成交總價3.8億元

根據最新實價揭露，陽明山今年出現第二筆億級別墅交易，位於永公路296巷的一處45年三層樓別墅，建坪457坪，地坪1,207坪，土地使用分區為保護區，4月成交總價3.8億元，買家為「大無畏國際開發」，陳姓負責人曾為有線電視副董事長。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，由於陽明山別墅區許多土地屬於限建保護區，因此新的透天別墅有限，不過那些屋齡已高的別墅，其中不乏早已重建裝修，內部頗為現代化，加上山間遼闊的視野、持有的土地持份大，很適合半退休狀態的高資產族購置作為度假宅之用。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（2021/07/19 - 2022/07/18），看到「陽明山置產」的關鍵字有「別墅」、「屋齡」、「景觀」、「地坪」、「環境」、「品質」等詞彙，可見對於想在陽明山購屋的族群，本就屬意別墅屋型，另外針對周圍環境、居住品質也都相當在意。

台北著名頂級別墅區 陽明山、新店華城

張旭嵐指出，陽明山和新店華城是大台北地區最著名的兩大頂級別墅區，早年對於許多企業主而言，擁有山區度假別墅是一種財力和生活品味象徵，不過近年來大多數豪宅社區，因有提供豐富又豪華的公設、五星飯店級的服務，讓不少高資產族逐漸轉向蒐集市區頂級豪宅，導致豪墅交易量不如往年。

另外，第一建經研究中心副理張菱育指出，過去私法人買不動產，大多是為了節稅、資產配置之用，未來如果用股權分配的方式出脫或是移轉給子女，就能節省土增稅，因此以法人名義購買不動產，會比起自然人更能彈性運用。

不過自從《房地合一稅2.0》將私法人短期交易調高至35%、45%，且央行將私法人購置住宅貸款降至4成（無寬限期）後，這些政策對於短期買賣的公司都會有所影響，但對於有長期經營、資產配置需求的客群來說，影響不大，若有遇到合適標的，仍會選擇進場購置。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年07月19日至2022年07月18日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陽明山置產』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。