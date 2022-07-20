超市龍頭全聯近日甫正式取得大潤發百分之95.97%的股權，在7月18日國產署舉行的地上權招標，全聯再斥資逾6億元，標下位於高雄市三民區，以及台南市安平區2宗土地；麗寶集團則是拿下台中、高雄鹽埕等2塊商業區土地，全聯及麗寶成該次招標案最大贏家。

5宗標脫的地上權中 兩宗由全聯砸超過6億標下

全聯近年積極拓展店面，鎖定國有地上權，標下兩宗地上權案。其中，台南市安平區漁光段標的，面積約1398坪，使用分區為商特，權利金底價3億2983萬元，全聯是唯一投標者，以3億6700萬元得標，溢價率約11.26%。

另外，高雄市三民區的土地面積約670坪、屬於第四種住宅區，權利金底價2億3546萬元，有2名投標者，最終全聯以2億5110萬元拿下，溢價率約6.64%。

全聯表示，是以大型店、格局方正的標的為主要開發方向，其中，像是某些重劃區因尚未有完善的生活機能，所以全聯也期望設立據點，提供大眾方便停車、商品豐富的購物空間，滿足當地居民各種購物需求。

麗寶買下高雄鹽埕區、台中大甲、梧棲等地

其中，在公告招標期間，備受關注的新標的──高雄鹽埕區商業土地，位於駁二藝術特區，面積達1,336坪，權利金底價約3.15億元，吸引麗寶建設、國城建設投標，麗寶建設出價4億7,880萬元高過國城建設，以溢價率高達52%得標。

而同屬麗寶集團的建義建設，則在台中搶下兩塊土地，分別位於台中大甲商業區、梧棲住宅區，投標金額分別為3,589萬元、4,896萬元，溢價率約0.2%左右，總計麗寶集團共砸約5億6365萬元，取得3塊精華地。

麗寶集團發言人何昭宏對《ETtoday房產雲》表示，「台中2塊土地因為屬於住宅區，因此規劃上確定是作為住宅，而高雄鹽埕的土地因為屬於商業區，又是完整的街廓，可以有多樣的考量，因此住宅、商用都有可能性，目前公司尚未定案」。

什麼是地上權？標售「南熱北冷」

「地上權」與常見的「所有權」不同，買到「地上權」代表得到「使用土地的權利」，但不會取得土地所有權。

舉例來說，A想在甲地蓋房，但甲地的「所有權」人是B；因此，雙方可以去辦理「地上權」登記，相當於簽一個長期租約，讓A成為甲地的「地上權」人，A就可以在甲地蓋建物或店面等。

針對建商、通路大手筆在中南部地區獵地，《經濟日報》採訪住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨分析，「中南部地價相對便宜，地租比北部低，有利於長期經營；其次，是脫標個案都有長期發展性，吸引業者伺機布局；另握有雄厚資金的業者，在此時機，拓展據點，跨領域經營」。

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