Netflix日前宣布即將翻拍超人氣經典動漫《幽遊白書》真人版，並在日本官方IG陸續釋出劇照，由北村匠海飾演男主角「浦飯幽助」、志尊淳飾演「藏馬」，另外角色個性冷酷、外表陰鬱的「飛影」則由本鄉奏多演出，沒想到卻喜劇演員博恩卻被網友點名更神似，而他也真的以「低成本」方式cosplay了！

Netflix翻拍《幽遊白書》真人版影集 三天累積近5千聲量

《幽遊白書》位居《網路溫度計》人氣動漫網路口碑排行榜第24名，是1990年代的經典動漫作品之一，由漫畫家冨樫義博創作，故事劇情集結了友情、奇幻、熱血等元素，是不少七、八年級生的童年回憶，至今還是有不少粉絲時常討論回味。

▲《幽遊白書》位居網路溫度計的人氣動漫網路口碑排行榜第24名。

雖然Netflix宣布即將把它翻拍成真人版影集，掀起許多動漫迷的討論與期待，然而在真人版角色形象照陸續釋出後，網友們卻崩潰大喊「慘遭真人版」、「童年毀了」、「現在真人化堪比劣質cos」，不過熱烈的討論聲浪也使《幽遊白書》真人版的網路聲量迅速飆漲，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，短短三天內就累積了4,898筆，可見粉絲們對它的關注度相當高！

網友點名博恩cosplay「飛影」 成果驚呆眾人：沒叫你超越！

不過日本Netflix在官方IG釋出由本鄉奏多飾演的「飛影」角色形象照後，有眼尖網友立刻點名喜劇演員博恩，認為這角色和他有幾分神似。

在得知與《幽遊白書》角色撞臉後，博恩也隨即利用髮膠和口罩等隨手可得的素材，以低成本方式進行cosplay並PO上臉書，貼文中還寫道「我家素材不多，s/o to Lowcostcosplay and Netflix。」

貼文發布15個小時就吸引超過3.6萬人按讚，並累積392筆網路聲量，超精準的神還原造型讓網友們紛紛拍手叫好，大讚博恩的模仿造型相當到位，「叫你模仿 不是叫你超越！」、「我選博恩」、「身高也很還原原作」。

低成本cosplay還有「他」 用橘子神還原角色造型 好吃又好玩！

除了博恩到位的神還原之外，其實以低成本cosplay走紅的泰國網紅「Lowcostcosplay」也跟上了這股風潮。先前他曾用壽司還原《間諜家家酒》的安妮亞「呵」微笑，獲得一片好評；這次，他則再度使用「食物」作為創作素材，將橘子瓣在頭頂上排排站好，完美複製《幽遊白書》中的桑原和真一角，cosplay結束後還把橘子打成果汁喝，一點都不浪費，創意滿點的作法讓粉絲和網友們瘋狂轉發，再次造成話題！

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