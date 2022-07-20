現在消費者環保意識抬頭，為了避免不必要的浪費，行政院環保署從2019年7月起針對政府部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店明定業者不得主動提供一次用塑膠吸管。政策實行至今，有人就好奇「還有人在用不鏽鋼吸管嗎？」，貼文曝光後也引發網友熱議。

還有人在用不鏽鋼吸管嗎？他曝現況感嘆：我吸管丟垃圾桶，怎麼跑到海龜鼻孔

18日網友以「還有人在用不鏽鋼吸管嗎？」為題在PTT八卦版發文，透露有許多民眾在限塑政策推行時購買不鏽鋼吸管，「說海龜插到鼻孔好可憐，叫我也買一隻，講得好像是我丟到海裡一樣，我好好丟到垃圾桶，怎麼跑到海龜鼻孔的」，幾年後原PO發現辦公室點飲料都會附吸管，「塑膠吸爽爽的又不用在那洗，紙吸管喝到一半泡在那軟掉超噁心」。

環保吸管引發兩派網友熱議！內行人親授解決方案：杯口喝才霸氣

部分網友對不鏽鋼吸管也發表看法，「不鏽鋼裡面怎麼清？」、「不鏽鋼很麻煩，還是塑膠好用」、「蠻難用的，跟嘴唇接觸面的摩擦力太小」、「很硬牙齒咬到會不舒服，玻璃摔破好幾隻，現在用卡卡吸管」、「真的很好笑，變成收藏品」，也有人指出「紙吸管超噁，膠水跟紙屑一起吃進肚」、「不檢討為何垃圾會跑到海裡，然後禁止生產」、「問題不在吸管，問題在誰讓它流進海裡」。

不過也有不少人認為「我就在用啊，用到我掛掉都不會壞」、「都買了當然一直用到夠本啊」、「很好用啊...因為我垃圾桶很小，吸管還要摺，不鏽鋼洗洗就好」，內行人則建議「我用鈦的沒什麼異味，只是有時候想咬吸管沒辦法而已」、「有啊只是我用玻璃，在外面用環保杯，沒有加料就直接喝就好了」、「能用會用玻璃吸管欸，減少垃圾也不錯」、「都直接杯口喝才霸氣，誰在用吸管」。

環保吸管熱門關鍵字有哪些？方便收納、材質成消費者挑選重點

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可見近半年「環保吸管」熱門關鍵字包含「減少」、「塑膠」、「方便」、「收納」、「材質」、「響應」、「地球」、「環境」、「永續」、「自備」、「重複」、「海洋」，環保吸管除了有效減少塑膠吸管使用，消費者購買環保吸管時也會考量收納方便、材質等功能，不僅響應地球環境永續發展，自備環保吸管也能重複使用，減少垃圾產生的同時還能保護海洋生態。

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分析說明分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月20日至2022年07月18日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『環保吸管』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。