超療癒的小小兵們

Bello～Bello～看到這個可愛的招呼語，你腦海中是否也浮現一隻隻黃色小生物的可愛身影了呢？這些療癒的小小兵們從《神偷奶爸》系列電影開始就大受歡迎，後來更推出電影《小小兵》，讓他們正式成為主角。超萌超治癒的小小兵們不只在電影中受到觀眾喜愛，現實中更是推出了各式各的周邊商品，成為稱霸市場的可愛教主。

從2015年的電影《小小兵》至今睽違七年，小小兵終於要在續集與大家見面了！《小小兵2：格魯的崛起》將於7月20日在臺灣上映，不只可以看到令人懷念的小小兵們，還會有可愛的新角色登場喔！哪一隻小小兵是你的最愛呢？在電影上映之前，就讓《DailyView網路溫度計》來告訴你幾個小小兵的超萌小秘密，以及透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查出的前五大人氣小小兵排行吧！

小小兵總共有5種髮型

小小兵們的髮型除了假髮造型外，總共只有5種，包含了光頭（Smooth）、沖天炮（Spout）、小平頭（Spiked Short）、五分頭（Spiked Long）等等。此外，作者還透露將所有小小兵的高矮胖瘦、單眼雙眼、髮型等等特徵進行排列組合後，總共其實只會有48種不同的小小兵。

不過，那些在電影中有名字的特殊小小兵，也有可能會獲得特殊的造型，如可愛的主角蘿蔔，便擁有一棕一綠的異色瞳，新角色托托也會是比其他小小兵巨大的特殊體型。

小小兵的性別

很多人會好奇小小兵們的性別，據電影導演透露，目前電影中出現過的所有小小兵們，全部都是男性。至於為何沒有女性小小兵，是因為導演覺得小小兵的言行舉止都非常愚蠢，「無法想像他們是女孩。」

雖然在電影中常常看見許多小小兵的女裝打扮，但他們其實全都是「男扮女裝」。不過，導演也並沒有肯定地說一定不會出現女性的小小兵，說不定在以後的新電影中，就會出現讓人耳目一新的「女小小兵」喔！

小小兵與肖肖兵的顏色

小小兵身上的黃色，代表了快樂及活力，非常貼近小小兵給人的印象。而在電影《神偷奶爸2》中出現的邪惡反派「肖肖兵」，則設定為紫色，除了表達出陰鬱的感覺外，紫色在色譜上同時也是黃色的對比色，用這樣的設計來隱喻小小兵和肖肖兵是相反的存在。

此外，使用色票比對也能夠發現，每一隻小小兵身上的顏色都是一模一樣的黃色，並不會因為角色而有所不同。

小小兵為什麼喜歡香蕉

「Ba～na～na～」電影中小小兵對香蕉的喜愛讓人印象深刻，而喜歡香蕉的設定，其實在角色誕生時就已經決定。原因也非常單純，除了作者私心喜歡以外，也是因為「Banana」這個詞的發音非常可愛。

除了香蕉外，蘋果和木瓜是小小兵們其次喜歡的水果，只要看到其中一種，他們便會陷入瘋狂。除了這些水果外，小小兵們也非常喜歡馬鈴薯，「Po～ta～to～」也是他們常唱的歌。

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除了很多人都知道的3根手指及3根腳趾外，小小兵的身體其實還有很多驚奇的小秘密喔！像是小小兵們原先只是陪襯的角色，因此被設定為暴牙，沒想到電影播出後居然爆紅，於是在《神偷奶爸2》中他們都獲得了整齊的牙齒。

此外，小小兵拿下護目鏡的模樣，其實看起來就像個「凸眼怪」，很多人都覺得戴著護目鏡的他們比較可愛，甚至不少人開玩笑地說「護目鏡才是本體」。除了這些外表上的身體秘密外，小小兵其實還擁有強健的體格，可以在任何極端環境中生存，甚至還能不依賴氧氣在外太空生活喔！

小小兵角色人氣排名公開！除了最常見、最好辨認的蘿蔔（Bob）、凱文（Kevin）和史都華（Stuart）之外，你分辨得出其他小小兵們誰是誰嗎？雖然每一隻看似都長得一模一樣，但小小兵們其實都有自己的特色以及可愛的地方喔！就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看看所有小小兵裡面的人氣Top10，順便好好認識一下這些萌萌的孩子們吧!

NO. 5 馬克（Mark）

馬克（Mark）留著平坦的中分頭，有兩顆大大的眼睛，身高為105公分。和戴夫（Dave）幾乎長得一模一樣的他，以些微的差距贏過戴夫，擠進了前5名。雖然和戴夫長得很像，但從個性便可以輕易辨別出誰是馬克。馬克最大的特點就是非常喜歡唱歌，在《神偷奶爸》中他和提姆、菲爾一同去為安安買獨角獸玩偶時，扮成「媽媽」的他看到商店中的卡拉OK設備，便忍不住開始大展歌喉，唱歌逗趣模樣讓人印象深刻，也有網友將這一幕封為馬克的「經典畫面」。

NO. 4 史都華（Stuart）

長著一顆大眼的史都華（Stuart），髮型一樣是塌塌的中分，94公分的他是所有小小兵當中最矮小的。喜歡玩耍和大笑的史都華，有著真誠、無辜和風趣的特質，同時也最討厭被其他小小兵欺負，過去曾被傑瑞（Jerry）當成螢光棒的回憶，讓他非常不開心。史都華總是常站在蘿蔔（Bob）和凱文（Kevin）身邊，是觀眾最認得出來、辨識度最高的三隻主角小小兵之一。除了平常的可愛模樣外，他在《神偷奶爸2》中橘色雙馬尾和綠底白點小花裙的女裝扮相，也萌翻一票網友。

NO. 3 凱文（Kevin）

凱文（Kevin）可以說是辨識度最高的小小兵了！身形高挑苗條的他足足有120公分，再加上一撮往上豎起的沖天炮髮型，讓他站在所有小小兵裡面猶如鶴立雞群，一眼就能找到。性格活潑的凱文非常喜歡捉弄其他小小兵，也常常有很多無厘頭的言行舉止，不過他其實也非常照顧同伴們，許多暖心舉動都融化網友們的心，「凱文真的非常照顧同伴」、「超喜歡他幫蘿蔔擦嘴巴，豪可愛呀！」、「他真的一路都在照顧BOB」、「把bob背在自己頭上真的很感動」。

NO. 2 托托（Otto）

托托（Otto）是在這次電影中登場的新角色，圓圓的可愛模樣讓他在電影還沒上映前就吸引許多人的目光，更是在短時間內累積起超高人氣，甚至打敗主角小小兵三人組中的史都華和凱文，躋身人氣排行第二名。戴著牙套是托托最大的特色，也讓他看起來不同於其他小小兵，更多了一種俏皮感。從預告中可以看出托托非常愛說話，雖然有些笨手笨腳但卻有一顆善良的心，常不小心做錯事的他看起來莫名地有一股呆萌感，讓人看了忍不住嘴角上揚，心情都好了起來。

NO. 1 蘿蔔（Bob）

小小隻的蘿蔔堪稱所有小小兵中的可愛擔當，看起來就像個寶寶的蘿蔔擁有一對無辜的異色大眼和天真無邪的笑容，純真的模樣帶給人一百萬分的療癒，再加上時刻抱在身邊的提姆熊玩偶，讓人看了超想兩隻一起抱回家！超萌的蘿蔔，不出所料地成為所有小小兵人氣排行榜中的第1名，而且網路聲量還遠遠超過其他隻上榜的小小兵，只能說這就是可愛的力量吧！網友也紛紛表示「蘿蔔超可愛！最喜歡他」、「我愛Bob」、「不管看幾次，唯一不變的感想只有：bob好可愛」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2017年07月15日至2022年07月14日，共5年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『小小兵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。