名媛朱立安涉嫌以投資假基金詐欺，另用電腦軟體小畫家繪製不實的高投報率誘騙廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎等政商名流，詐騙金額逾3.7億元，檢警日前約談朱女後，朱女遭聲押禁見獲准，台北地檢署20日依詐欺等罪起訴朱女、鄭姓、黃姓共犯等3人，並以朱女直被搜索後才認罪，惡性重大，犯後態度不佳，請求法院從重量刑，由於朱女羈押期限將屆，檢方今天下午送審。

另該基金的白姓負責人及員工等人，檢方另案偵辦。