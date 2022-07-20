藝人明星總給人光鮮亮麗的印象，但其實維持這份亮眼與高收入，需要在沒人看到的地方付出許多努力，甚至吞下許多心酸無奈，是個相當辛苦的職業，曾演出《後宮甄嬛傳》的女星穎兒，就淚吐某次拍戲吊了整天的鋼絲，結局卻是失去腹中雙胞胎的其中一個，讓她非常心痛。

大陸女星穎兒(本名劉穎)，以清新甜美外型聞名，她是科班出身，2005年畢業於中央戲劇學院表演及導演系，畢業後一直在戲劇圈中耕耘，2011年，穎兒在經典宮廷劇《後宮甄嬛傳》中演出「夏冬春」一角，將其角色仗著背景雄厚在宮中作威作福的個性演繹得維妙維肖，最終夏冬春因沒能看清後宮勢力而得罪華妃，慘被賞了「一丈紅」領便當，雖然穎兒只在劇中出現了幾集，但美貌與靈活演技，給觀眾留下深刻印象。

先前穎兒與謝娜、應采兒、程麗莎夫妻檔等參與了陸綜《妻子的浪漫旅行》，因此爆紅一波，在節目中，穎兒曾談到工作上默默背負的苦楚，表示對一個演員來說，拍戲過程中吊鋼絲可說是相當辛苦的一環，做這件事情可說是工作日常，只能咬牙苦撐，透露有次拍一檔戲，她吊了鋼絲一整天。

沒想到的是，穎兒不知自己當時已懷孕，就這樣因為敬業沒喊苦，吊了鋼絲一整天，身體極度不舒服，等到收工後才趕緊就醫，到院後檢查，醫生告知她已懷孕了，且是雙胞胎，但因為吊鋼絲這樣危險的行為，導致其中一個寶寶沒了，讓穎兒自責、痛苦不已。

因為盡心盡力工作而掉了一個孩子，穎兒只能強忍哀痛，好好保護剩下的孩子，而產後出月子沒多久，她很快又調整好狀態，重新投入工作，急著復出的理由是希望能保持自身熱度，避免落得被觀眾遺忘的下場，穎兒說到這裡，眼眶也忍不住盈滿淚水，讓人看了好心疼。