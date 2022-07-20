知名美食介紹網站「飢餓黑熊」，因網頁上介紹新北市2家美食商家的3張圖片，涉盜用黃姓部落客所拍攝照片而挨告，台北地檢署調查後依違反《著作權法》起訴經營「飢餓黑熊」的「頑碼資訊」公司及「頑碼」公司張姓負責人。

起訴指出，「頑碼資訊」公司張姓負責人明知該公司經營的美食介紹平台「飢餓黑熊」網站，介紹新北市三峽區「雞冠（雞、鴨、鵝、油雞、小菜）」、淡水區「艾蒔蔬 義大利麵蔬活廚房 輕軌素食」美食商家所使用的3張照片，均是黃姓部落客拍攝。

黃姓部落客並於2019年11月3日、2020年8月24日公開發表在其經營網站、臉書粉絲專頁內，黃享有該圖片著作財產權，但張男未經黃同意或授權，上網下載後重製照片電子檔後，再張貼在自己公司經營的「飢餓黑熊」平台介紹美食商家的網頁供人瀏覽。

黃去年上網「飢餓黑熊」平台，發現自己拍攝的照片遭盜用，報警提告。台北地檢署依《著作權法》違法重製罪、擅自公開傳輸罪起訴張男及「頑碼資訊」公司。