周二美股主要指數收盤大漲，在大型銀行之後，有更多公司公布的業績超乎預期，讓擔心通膨升高和聯準會持續收緊政策將削弱企業獲利的投資人鬆了一口氣。

投資人押注股市在今年大跌後已經觸底，而最新一輪業績報告顯示企業在第二季克服經濟壓力的狀況優於預期。

美元回落亦帶來助攻，海外營收占比巨大的科技公司強勢表態。今年以來美元走強，使這些企業的獲利受到衝擊。以科技股為主的那斯達克指數收盤大漲3.1%，創下6月24日以來最大單日漲幅。費半指數飆升逾4.6%，台積電、日月光和聯電ADR亦同步大漲。

市場對於聯準會本月將升息100個基點的預期降溫，美元連續第三天下跌。

道瓊指數尾盤急拉，終場上漲逾750點或2.43%，收在盤中高點附近。標普500指數上漲2.8%，並創下6月9日來收盤新高。

三大指數均站上50日移動均線，為4月以來首見。標普500指數較6月16日創下的收盤低點已反彈上漲近7.4%。

★主要指數

道瓊指數漲754.44點或2.43%，收31,827.05點。

標普500指數漲105.84點或2.76%，收3,936.69點。

那斯達克指數漲353.10點或3.11%，收11,713.15點。

費城半導體指數漲123.57點或4.61%，收2,803.14點。

★消息

美國參議院將自周二起就提振美國半導體產業與提升對中國競爭力的法案進行表決，該縮減版的法案料將包括520億美元的半導體產業補貼和多項優惠措施，但也將附帶一些規範。據悉華府擬要求獲得美國政府補貼的半導體公司10年內不得擴大其在中國的半導體製造業務。白宮對此表示支持，發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，拜登政府支持在這方面建立堅固的「護欄」，華府推出獎勵措施是為了促進在美國的半導體投資，而非在中國。

美國6月新屋開工數減少2%，以年率計為155.9萬戶，不如市場預期的158萬戶，並創下去年9月以來新低，顯示美國房市仍持續走弱。

美國10年期公債殖利率一度漲5.03個基點，報3.0358%，尾盤漲幅收斂。

美元指數連跌第3天，盤中一度下挫0.9%，報106.4，尾盤跌0.7%，報106.7。

比特幣收復2.3萬美元關卡，為6月中旬以來首見，盤中一度站上23680美元，帶動整體加密貨幣市值重返1兆美元大關。

周二紐約期油收漲1.58%，報每桶104.22美元，盤中一度跌2.69%，跌破100美元關卡，最低觸及99.84美元。倫敦布蘭特期油收漲1.02%，為每桶107.35美元。美元走軟和供應緊缺預期持續為油價帶來支撐。

美國各交易所成交量總計為109.5億股，少於過去20個日均量117.6億股。