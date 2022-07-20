★分析

Bokeh Capital Partners創始人兼投資長Kim Forrest表示，投資人和公司都在預期通膨高漲，因此企業提到第二季通膨高漲一點也不令人意外，令人意外的是他們能順利度過這個難關。

Simplify Asset Management執行長Paul Kim表示，業績報告優於被降低的預期，我們並未見到收緊貨幣政策和通膨對營收的影響如先前擔心的那麼大。但宏觀形勢並未改變，企業獲利仍在下滑、通膨壓力仍然高漲，而聯準會也持續收緊政策。所以拉遠來看，我不認為這類反彈能持久。

根據美國銀行周二發布的專業投資人調查，投資人的恐慌情緒可能已經催生了絕佳的買進機會。受訪者的悲觀情緒顯示賣家已經被清洗出去了，股市可能會從這裡起漲。該調查並發現，投資組合中的股票配置創下了2008年10月、雷曼兄弟倒閉以來的新低水準，而持有現金水位則創下2001年10月以來新高。美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett表示，基本面不佳，但市場氣氛顯示未來幾周股市和債市將出現反彈。

★類股

標普500指數11大類股全面收高，通訊服務類股漲3.64%、工業類股漲3.58%，表現最佳。能源股、原材料股、非必需消費類股、科技股、金融股漲幅亦超過3%。公用事業股收漲0.68%，漲幅最小。

★重磅股

重量級科技股全漲，蘋果漲2.67%，微軟漲2.08%，亞馬遜漲3.91%，Alphabet漲4.38%，特斯拉漲2.07%，Meta漲5.11%，網飛漲5.61%。

道瓊指數成分股方面，波音漲5.69%，漲幅最大，其次為高盛漲5.57%、Nike漲5.05%。IBM跌5.25%，表現最疲弱。

主要晶片股全漲，輝達漲5.53%，應用材料漲5.46%，超微漲5.46%，恩智浦漲5.26%，高通漲4.01%，英特爾漲3.90%，美光漲3.23%，德州儀器漲3.11%。

★焦點股

全球主要油田服務公司哈利伯頓（Halliburton）股價上漲2.1%，收在29.46美元，其上季調整後獲利大幅成長41%。

孩之寶（Hasbro）上季獲利超出市場預期，股價收漲0.71%，為79.98美元。該玩具製造商第二季經調整後獲利年增10.45%，為1.61億美元，相當於每股盈餘1.15美元。

銀行控股公司Truist Financial Corp業績報喜，股價收漲2.55%，為48.31美元。

嬌生盤中反轉，終場收跌1.45%，為171.69美元。該醫療保健巨頭上季營收獲利均優於市場預期，但以美元飆升為由下修今年獲利預測。

IBM大跌5.25%，收在130.88美元。該IT硬體和服務公司上季營收獲利表現優於市場預期，但警告美元走強可能導致今年匯損達到約35億美元。

波音大漲5.69%，收在156.13美元。該美國飛機製造巨擘在法恩堡航空展（Farnborough Airshow）上頻頻傳出捷報，私募股權投資公司777 Partners周二宣布將再訂購30架波音737 MAX飛機，並表示最多將採購66架，以擴大旗下廉航公司的機隊規模。

嘉年華（Carnival Cruise Line）、皇家加勒比（Royal Caribbean）和挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）等郵/遊輪股大漲，美國疾病控制中心（CDC）結束對該產業的新冠防疫規定，如所有乘客都必須進行病毒檢測，以及鼓勵工作人員和乘客接種疫苗等。

★台股ADR

台股ADR僅中華電信收低。

台積電ADR漲3.07%，收86.15美元，換算台股價格為515.21元。

聯電ADR漲3.43%，收6.93美元，換算台股價格為41.44元。

日月光ADR漲4.44%，收5.64美元，換算台股價格為84.32元。

中華電信ADR跌0.02%，收40.80美元，換算台股價格為122元。