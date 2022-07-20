昨晚亞洲盃男籃打完兩場比賽，紐西蘭以97：58大勝敘利亞、日本以102：81痛擊菲律賓，雙雙晉級8強，而對戰組合隨之出爐，今天6點半伊朗對上约旦拉開序幕、9點黎巴嫩對大陸，明天晚上6點半澳洲碰上日本、9點韓國對上紐西蘭，但日本頭號球星渡邊雄太在昨天比賽受傷退場，能否如期出戰還有變數。

中華隊前天遭约旦大號三分逆轉，以1分差輸球無緣8強，相當可惜，不過接著亞洲列強拚戰仍相當有看頭，昨天紐西蘭以超大分差痛宰敘利亞，上半場就以32分遙遙領先，提前預約8強門票。接著日本碰上菲律賓，頭號球星渡邊雄太半場拿下12分9籃板，幫助球隊握有16分領先，但第三節剩7分鐘因腳踝受傷退場。

不過少了他的日本仍在末節頂住壓力，最後成功贏球挺進8強，渡邊雄太拿下15分9籃板3助攻、富樫勇樹18分6助攻、歸化洋強Luke Evans得到17分7籃板、西田優大15分、須田侑太郎14分，日本打出強悍團隊戰力，菲律賓則以Bobby Ray Parks的16分最高，日本明天將強碰澳洲，對方就算沒派出最強陣容仍不好惹。