這是純友誼？一名女網友發現初戀男友手機裡有曖昧訊息而大怒，男友三向她保證只是純友誼，更主動吞一球衛生紙得到她的原諒，但女網友仍一直懷疑，兩個月後男友就甩了她，讓她傷心欲絕一年多走不出來，發文詢問廣大網友「是我不夠信任才會被甩？」但網友們更關注吞衛生紙的舉動「在湮滅證據嗎？」

這名女網友日前在Dcard發文，指出1年多前的某天早上，她因為主動幫男友關鬧鐘發現男友與一名叫「如」的女生有曖昧訊息，凌晨2點女方還連打3通電話，更發現男友都跟她聊到凌晨2、3點，親暱地叫她「小笨蛋」，分享一堆從未跟她說過的事。

原PO表示，這任男友是她的初戀，在一起兩年多，看到他與別人曖昧，氣得在床邊發抖，質問男友「這是怎麼回事？」男方解釋，對方是補習班老師，偶爾會找他聊天但兩人絕對沒發生任何事，更反過來質問原PO不相信他，為了取得原PO原諒男友還吞了一球衛生紙以示忠誠。

雖然兩人和解，但原PO從此不再信任男友，男友也怕手機再被偷看，上廁所、洗澡、睡覺都「機不離身」，甚至分手也是男友提的，理由是原PO「不信任他」，讓原PO很難過，分手一年多仍走不出，因此PO文詢問其他網友「是我太過猜忌懷疑，還是根本不是純友誼？」自責是自己不夠成熟、不信任對方才導致感情結束。

對此，網友紛紛留言：「這絕對不是純友誼」、「寧可相信侯友宜，也不要相信純友誼」、「如果沒怎樣有必要後續藏手機嗎？」不過卻有許多人認為「吞一球衛生紙？是不是在湮滅證據」、「那團衛生紙上面一定有DNA」、「原來吞紙能得到一個女生的原諒」、「吞衛生紙，學會了」。