公托收托時間為週一至週五上午8時至下午6時，每月收費7000元。（台中市政府提供）

台中市政府為讓青年安心成家，營造友善照顧環境，積極設置公設民營托嬰中心與社區公共托育家園。社會局今天表示，公設民營大甲龍泉托嬰中心預計收托24名0至2歲嬰幼兒，開放登記期間為7月21日上午9時30分至7月29 日下午4時止，歡迎符合收托資格者踴躍報名登記。

社會局指出，大甲龍泉托嬰中心今天上午10時及7月27日下午2時，於台中市公設民營大甲龍泉托嬰中心臉書粉絲專頁，舉辦線上招生說明會；會中介紹中心特色，並提供有托育需求的家長更多元的收托資訊。

社會局說，大甲龍泉托嬰中心位於台中市大甲區渭水路20號2樓，採日間托育，預計收托24名嬰幼兒，收托時間為週一至週五上午8時至下午6時，每月收費7000元，並協助家長申請托育費用補助。

社會局強調，凡設籍台中市0至2歲的嬰幼兒，其父母或監護人至少一方設 籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記，歡迎家長踴躍報名。聯絡電話 04-26820200。