大S前夫汪小菲離婚後便傳出和女星張穎穎過從甚密，兩人一度傳出分手，還被汪小菲的媽張蘭在直播上暗指張穎穎是臭蟲，但似乎仍無法澆熄兩人感情。近日有網友曬出直擊汪小菲和張穎穎共遊重慶的照片，兩人雖然穿著情侶鞋，但刻意拉開距離，似乎仍不想讓這段關係見光。

張穎穎被傳和汪小菲交往後，曾發文表示：「一直保持沉默，不代表是事實，被網暴了這麼久，我還是不想傷害任何人，但我也不想替任何人背鍋。」有人問她：「一個拋家棄子的男人可靠嗎？」張穎穎回答：「當然不，所以我並不會選擇」，更稱：「他娶誰會嫁啊我的天。」

網友直擊汪小菲和張穎穎出現在重慶。（圖／翻攝自會火微博）

而張蘭這邊也似乎極力反對兒子和張穎穎交往，先是強調同居一事是假的，「誰告訴你同居的？一個正常的人願意家裡這樣嗎？」又稱找媳婦最重要的是善良，暗指某人是臭蟲，「有什麼不敢公開的，那臭臭上身蘭姐就給她彈了，真要是一個好女人，有什麼不敢公開的」。

汪小菲和張穎穎腳上穿了情侶鞋。（圖／翻攝自會火微博）

對此，汪小菲第一時間表示不同意母親言論，上月兩人被狗仔拍到現身法喜寺，之後一起離開杭州，近日又有網友在重慶遇到汪小菲和張穎穎，同行的還有女網紅「晚晚」和老公林瀚，而仔細一看汪小菲和張穎穎隔空曬恩愛，腳上穿的是情侶鞋，關係不言而喻，網友回應：「結婚吧，這麼難捨難分」、「在一起就在一起，幹嘛每次都否認」、「真是什麼樣的人找什麼樣的人」、「張蘭：寶貝兒，都是P圖，寶貝兒」。