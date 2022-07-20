高雄市政府青年局「2022雄爭舞鬥全國街舞大賽」活動賽事報名現正強力招募舞林高手，今年共有排舞競賽、Battle競賽以及近年韓流文化興起而特別增加的KPOP即播即跳賽事，將在8月13日於SKM Park進行決賽爭霸，其中排舞賽公開組冠軍獎金高達17萬元，現場更有美秀集團擔任演出嘉賓，歡迎全國街舞朋友踴躍參賽！

青年局局長張以理表示，延續去年度的熱烈迴響，邁入第二屆的雄爭舞鬥全國街舞大賽，今年度共計三大賽事「排舞競賽」、「Battle競賽」、「KPOP即播即跳」等你來挑戰；今年更特別邀請到人氣爆棚的低科技俗氣樂隊—美秀集團於8月13日親臨SKM Park決賽現場給予參賽者激勵，美秀集團以實驗樂器結合搖滾聲響，加上民謠、龐克等元素創作出一首首膾炙人口的歌曲，並獲得今年金曲獎的最佳樂團獎及最佳MV獎提名，期待與街舞大賽能敲擊出全新的火花，共同鼓勵青年不斷自我挑戰、勇於追逐夢想。

本活動賽事皆依各專業領域邀請專業評審，排舞賽分為學生組及公開組，學生組為全國高中職以下在學學生、公開組為全國大專院校在學學生或社會人士，排舞賽初賽為線上甄選模式，並有網路票選人氣獎5,000元獎金，票選將於7月26日起至8月2日止，另只要進入決賽當天之隊伍皆有1,000元參加獎金；Battle競賽及KPOP即播即跳則不限年齡報名至8月7日止，歡迎全國街舞高手一同決戰高額獎金。

青年局期望能藉由提供大型的舞蹈競賽讓青年們展現表演藝術學習成效，體現青世代的影響力與創造力，並提升青年未來社會競爭力，相關活動洽詢專線0968-736-671(王小姐)。更多精彩活動相關資訊，請搜尋高雄市政府青年局FB、IG粉絲專頁、加入青年局[email protected]或訂閱青年局YouTube頻道，打開小鈴鐺接收通知！