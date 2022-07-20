歐股周二收漲，升至近5周高點。此前新聞報導指稱，俄羅斯天然氣輸往歐洲的北溪一號管線將如期重啟，減緩了市場對能源供應危機的擔憂。

該管線占俄羅斯輸出歐洲天然氣的3分之1，預計在本周四重新開啟，但是將低於每日的1.6億立方米輸送能量。

盈透證券(Interactive Brokers)策略長Steve Sosnick表示，能源危機是投資人和歐洲民眾最大的擔憂。歐洲一直都在尋找穩定的來源，擁有穩定的能源無疑是一條好消息。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲5.78點或1.38%，為417.63點，為連三漲，並達到6月10日以來最高水準。德國DAX指數飆升2.7%，漲幅表現為歐洲地區最佳。

由於擔心歐洲央行(ECB)轉向鷹派以及經濟成長放緩，歐元周二上漲0.7%。

有消息指出，歐洲央行官員將在周四的會議討論更大幅度的50基點升息，以抑制通膨。歐洲央行此前暗示七月將升息25個基點。

歐股今年以來已下跌13.2%。而隨著中國防疫封鎖傷害了經濟活動，俄烏戰爭損害了歐洲能源供應，以及弱勢的歐元，歐洲的前景似乎被看淡。

Equiti資本資深策略師Stuart Cole說，ECB現在處境艱難，它需要實質的收緊政策，以抑制高通膨；另一方面又需要寬鬆政策，以對部分財政困難國家伸出援手。

周二歐股出現廣泛的上漲，汽車股領漲最多，升3.1%，其次為銀行股上漲2.9%。

法國電力(EDF)上漲14.7%，收報11.73歐元。法國政府周二出面表示，將出價97億歐元收購剩餘股份，完全國有化法國電力，以便在能源危機時能完全控制和管理該公司。

挪威電信(Tlenor)下跌5.5%，報125.45挪威克朗；該公司稍早下調了全年財測指引。