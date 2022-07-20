韓國現代汽車工會表示，經投票表決後，約有62%成員願意接受公司加薪條件。不過，還是有38%左右，不滿意這次薪資調整幅度與內容。同時，現代汽車高層也證實工會所言屬實。

據悉，現代汽車每位員工的年收入可望多增約9%。不久前，現代才公布將在韓國興建1座只生產電動車工廠。同時，這也是睽違近30年，現代又在自己國內重新建設新廠房。

有4.6萬會員的現代汽車工會組織龐大，規模在韓國是數一數二大的。除了替員工爭取權益外，這個大型工會也會對公司未來業務發展以及規劃陳述己見。例如，城市空中交通工具(UAM)、專門用途運輸工具(PBV)，還有電動車相關零組件製造等。

5月時，現代汽車集團曾公開宣布至2025年設廠藍圖。在韓國方面，預估將投資63兆韓元，約482億美元。至於海外，像是在美國至少應會投入100億美元，其中包括在喬治亞州用55億美元興建電動車以及電池生產中心。

在這次雙方簽訂的暫時性合約中，也有納入工會一個要求，就是要現代建立一座電動車相關製造工廠。在這次薪資談不攏之前，已4年沒罷工的現代汽車工會，一度也想利用罷工方式迫使公司屈服，但沒想到會如此就可順利加薪。