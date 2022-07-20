今年以來，在通膨、升息、戰爭、疫情等因素下，市場波動劇烈！PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出，此時布局多重資產基金不僅能在低檔時進場，且基金特性本身相對抗跌，而當未來市場重返成長軌道時，符合永續經營的相關股債等資產，亦有望率先吸引市場資金回補。

據投信投顧公會統計，至6月底多重資產型–跨國投資基金規模已達1748.86億元。

張書廷指出，多重資產基金不僅在今年成為資金避風港，更是近年的市場新寵兒，除了投資標的多元化，旗下所配置的股票、債券、REITs、現金等部位還能依照當下投資環境作動態調整，或是依照波動度來調整各資產配置，達到跟漲抗跌的投資目標，且因為持有各類資產，當市場從低檔向上走升時，亦不會錯過各類資產的漲升行情。

張書廷進一步說明，由於投資人日益看重社會企業責任對於投資的重要性，自2020年起，除了債券之外，多重資產相關ESG基金日趨熱絡，且根據2015年以來的長期統計，傳統多重資產與納入ESG概念的多重資產基金相較，在企業永續經營的營運模式之下，不僅更能獲得投資市場的青睞，獲利報酬表現也較佳。

張書廷表示，這些對世界友善、符合永續商機的企業，必須符合一定的標準，以債券為例，ESG相關債券的舉債收益，需用於能對環境、氣候增加效益之項目，而股票方面，符合ESG的企業，營收至少兩成需要來自綠色收入，至於REITs則是要符合綠色建築認證，以及達成一定能源使用效率等。