據《俄羅斯新聞社》（RIA Novosti）7/19日報導：俄羅斯總統普丁、伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及土耳其總統艾爾段就敘利亞局勢發表了聯合聲明，重申了將加強俄羅斯、伊朗和土耳其三方合作的承諾，以實現阿拉伯敘利亞共和國（Syria）局勢正常化。
聯合聲明指出，只有敘利亞人自己才能依據聯合國安理會第2254 號決議來解決該國局勢，而下一次第19輪「阿斯塔納模式」會談（Astana-Format）將安排在今年年底前，且在蒲亭的邀請下，各方同意於俄羅斯舉行。
莫斯科、安卡拉和德黑蘭本次會談，回顧了自上次會談以來發生的變化，並強調阿斯塔納模式對於敘利亞局勢的重要性。三方共同譴責以色列對敘利亞持續發動的攻擊，其中包含該國對於平民目標的襲擊。各方反對以色列在敘利亞創造「新現實」的企圖，俄羅斯、伊朗、土耳其都確認將繼續打擊以不同名義活動的恐怖分子，三方共同檢視了伊德利布省（Idilb）的局勢並同意繼續努力使該省份的局勢正常化。
伊朗總統萊希在評論最終聲明和峰會時說，各方重申了維護敘利亞領土完整的承諾，俄羅斯、土耳其及伊朗都涉入敘利亞衝突，俄國及伊朗挺敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權，土耳其則支持反對勢力。三國近年來不斷商談敘利亞問題，以配合所謂的「阿斯塔納和平進程」（Astana peace process），盼能為敘利亞多年的衝突劃下句點。
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