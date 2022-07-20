俄羅斯持續入侵烏克蘭，各大科技巨頭紛紛加入制裁俄羅斯的行列，俄國總統普丁則展開報復行動，像是美國大型科技公司如谷歌（Google）就被盯上，Google位在俄羅斯的子公司在今年5月因當局施壓而聲請破產，但將繼續對俄羅斯用戶提供YouTube、Gmail、地圖、Android等免費服務。雪上加霜的是，俄羅斯政府如今又以YouTube屢次未能刪除「非法內容」為由，再度向Google開罰3.7億美元（約新台幣109.1億）的罰金。

根據路透社報導，俄羅斯通訊監管機構指出，谷歌旗下影音平台YouTube屢次未能移除俄國視為非法的內容，像是關於烏克蘭衝突的「假新聞」，例如像是抹黑俄軍的假消息，因此遭莫斯科法院開罰。

長期以來俄國一直反對外國科技平台上傳違法內容，在俄烏戰爭爆發後，事情變得更加嚴重，像是臉書、IG都被俄國當局徹底封鎖，YouTube雖然沒有被封鎖，但如今也難逃被開罰命運。

谷歌旗下YouTube響應制裁俄羅斯，除了阻止俄羅斯官媒投放廣告，還屏蔽相關頻道，而俄羅斯為了反擊谷歌，凍結其銀行帳戶，導致其無法支付俄羅斯子公司員工薪水及供應商貨款，只好申請破產。並繳清高達2000萬美元（折合約新台幣6億元）的天價罰款。

谷歌俄羅斯子公司聲請破產後，連俄籍員工都選擇不繼續留在當地，計畫到谷歌位在杜拜的大辦公室工作。俄國多次因YouTube違法而向Google開罰，但卻未封鎖YouTube，背後原因可能是YouTube在當地過於熱門因而難以執行。