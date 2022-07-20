民進黨桃園市長參選人林智堅日前和桃園市長鄭文燦、勞動局長吳宏國出席餐會，遭爆料防疫期間仍逐桌敬酒，衛生局19日晚間每人開罰3000元。鄭文燦20日受訪表示，考量要高標準，所以「鄭文燦罰鄭文燦」。

桃園市議員參選人凌濤19日指出，衛生局長王文彥3度在新聞稿提醒，逐桌敬酒是傳播Omicron高風險行為，但依林智堅、鄭文燦及吳宏國當天餐會照片估算，現場人數至少有15人，衛生局29日晚間緊急依傳染病防治法個別開罰3000元。

鄭文燦回應，有關選舉活動逐桌敬酒問題，中央指揮中心的規範是在餐廳不得逐桌敬酒，民宅並無規範，不過考慮到高標準，所以請衛生局依照高標準裁罰3000元，「等於鄭文燦罰鄭文燦」。

鄭文燦也提醒，餐廳不得逐桌敬酒的規範還沒解除，如有辦活動就在台上象徵性的敬酒即可，而民宅雖然沒規範，但基於高標準考量該罰就罰，這也讓大家知道，現在防疫規範雖然逐漸解封，但是有些規範還在，大家就必須要遵守。