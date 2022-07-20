大家雖然很愛自己的伴侶，不過有時在吵架、爭執時，卻又會萌生「對方真的適合我嗎？」的念頭，相信不少人都想和相處起來自在輕鬆，在個性上又互補的對象當伴侶，而以下就要介紹3組星座組合，這3組星座若是能在一起，那麼他們的搭配可以說是戀愛持久力和甜蜜度的前三名，一起來看看有哪些星座吧！

❤獅子座/巨蟹座❤

獅子座男生與巨蟹座女生的組合是典型的家庭組合，獅子男在外展現強勢的一面，而巨蟹座女生溫柔的個性總能化解獅子座的脾氣，不過若是獅子女配巨蟹男，那麼情況可能就會出現很大變化，巨蟹男不僅在心思上較為脆弱，且還需要獅子女來保護，因此獅子男配巨蟹女才是以柔克剛，在個性上相互補足的絕妙搭配。

❤天蠍座/雙魚座❤

雙魚座的話語可以化解天蠍座的小任性。(圖/翻攝自觸mii)

若是雙魚座們擁有想收服天蠍座的心，那麼此組合便有機會可以維持長久戀愛，天蠍座在外雖看上去精明，不過生活中卻是有些許的小迷糊，而這些迷糊也會讓他們相當任性，此時，雙魚座們便可以以甜蜜的話語來化解天蠍座的脾氣，天蠍與雙魚的搭配既精明又可愛，是組很不錯的情侶組合。

❤天秤座/處女座❤

天秤座與處女座是對長久穩定的組合。(圖/翻攝自觸mii)

天秤座與處女座的組合雖然配，但若真的要湊起來也是不容易的，此二星座對於愛情都有美好的憧憬，因此他們不僅要在現實中面對對方的真實樣貌，且還要維持對方在戀愛中好美形象，這一切真的非常不容易，不過若是當此二星座都希望此生非對方不可時，那麼就會是一段既合拍又互補，甜蜜感也滿滿的戀情。