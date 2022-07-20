新冠疫情尚未平息，不少民眾在國內旅遊放鬆，卻發現價格很不親民。一名女網友去澎湖玩4天，10人花了20萬元，不僅行程普通，且都花錢包車了，還不能想去哪就去哪，甚至被強迫帶去逛名產店，讓他們超級傻眼。貼文也吸引網友熱議，不少人大嘆離島4天1人2萬，旅行社真的很敢賣。

一名女網友昨在臉書社團《爆怨公社》發文表示，7月11至14日去澎湖玩4天3夜，10人同行共花了20萬元，費用包含從台北本島去澎湖的機票、民宿、行程與三餐的費用，由於同行者中有老人，大家又不會開車，因此當初與旅行社下訂的時候，就規劃了包車旅遊，但表明不需要導遊。

女網友指出，7月11日抵達澎湖後，車行來接機帶大家去民宿放行李，大家本來想先休息，因為當天排的行程只有下午4點後的海洋牧場與夜釣小管，結果車行卻說只能休息半小時，後來就載著他們去逛免稅店閒晃。

女網友接著說，7月12日吃完早餐以後，10點左右前往水族館，結果路程中大家都覺得車上很熱，下午則是安排去陽光沙灘，當晚就跟旅行社反映車上很熱的問題，希望能換車，但旅行社只回說，車子灌冷煤了，明天再試試看。

女網友表示，第三天的行程是東海一日遊，預計在下午2點結束行程回民宿休息，等到晚上再出門吃飯。結果車行就詢問他們要不要買伴手禮，他們表明有喜歡的名產店，但對方卻堅持要帶他們去合作的店家，還大聲說「你們要到8點半我就不等你們了！」最後透過旅行社介入溝通才達成協議，讓原PO傻眼直呼，我們是包車欸，為什麼不能決定我們想要去哪一家名產店？

女網友也說，最後一天是北環一日遊，總共排了5個景點，但因為天氣太熱，大家都草草看完就閃了，結果行程提早結束，司機當下就想把他們都送到機場去，表示「跑完行程不管時間就是要回公司」，但離原訂時間還有3個小時，最後司機帶他們去別的景點晃到5點，但原PO不解地說，我付錢包車了，不是應該按照約定時間送機嗎？

貼文引起網友討論，不少人認為原PO根本被當肥羊宰了，不過在台灣旅遊真的不便宜，建議還是要自己先做好功課，免得被當盤子。「原來澎湖玩4天要2萬，台灣好棒棒」、「太貴了吧！不值得這價錢，因為你們的行程很陽春」、「原來包車不是自己決定行程」、「國內旅遊，10人四天三夜花20萬，是否被敲盤子了」、「這價錢真的會哭欸，好扯」、「說實話台灣旅遊其實越來越貴，一堆旅行社自己人也敲盤子」。