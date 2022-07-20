新竹市長選舉呈現藍綠白「三腳督」，民眾黨參選人高虹安喊出要在新竹落實「0~6歲國家養」政策，民進黨參選人沈慧虹昨（19）日批評，提政策要完整規畫，否則口說無憑。高虹安今受訪時反擊表示，「0~6歲國家養」是政府推出的政策，如果擔任副市長7年時間還不清楚國家已經有對應政策在走，未來地方政府如何配合國家政策一起推動。

高虹安指出，蔡英文當選總統後，行政院陸續推出許多0~6歲國家養政策，地方政府應該配合、一起推行好的觀念，怎麼會說口說無憑。

針對選舉布局規畫，高虹安說，不論是空戰或陸戰，最重要還是要說服市民相信自己的理念跟執行率，透過各種方式跟選民溝通，包括市政白皮書、座談會等，聽取市民想法跟意見，讓選民認識自己的正面過程。

另外，資深媒體人黃暐瀚近日分析，高虹安有極高的可能當選新竹市長，另名資深媒體人陳揮文則發下豪語表示，如果高當選，他就要發雞排。

對此，高虹安笑說，如果她當選要發雞排，希望能找新竹市的雞排店，願意接受推薦名單，自己會努力，希望大家可以一起來吃雞排。

高虹安自認，每次接下不同任務，展現出自己的能力把每個工作做好，不論國際化或產業經驗，她都跟其他候選人不同，而且在立委歷練期間對中央政策、法案、預算熟悉，相對其他兩位對手地方性質不太一樣。