一名女網友表示，大學時念國立大學，就讀商業貿易學系，多益考910分，最近面試第一份工作，職缺為業務助理，對方開出26K薪資，反觀身邊朋友都是28K起跳，她心裡十分難受，不少網友紛紛安慰她，「第一份工作的薪水低，不代表永遠都是低薪」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，自己是國立大學商業貿易學系畢業，多益910分，擅長使用PowerPoint、Word 及Excel等文書軟體，最近開始找工作，日前面試一間小公司的業務助理，面試主管詢問她期望薪資，因為她是社會新鮮人，沒有相關經驗，正當她還在思考時，對方就開出26K的薪資。

原PO表示，身邊的朋友學歷普通、沒經驗，月薪至少都有28K至30K，有的還是透過介紹直接進大公司，少部分朋友看到她只領26K，紛紛嘲笑她，就連家人也感嘆，花了很多錢供她念書，出社會薪水竟然只有26K。

原PO坦言內心很不好受，看到朋友進大公司也羨慕，她認為自身能力不符合大公司需要，改投中型企業公司，但履歷都被已讀不回，她好奇詢問「下次面試時，該怎麼勇敢提出期望的薪資呢？ 」

貼文曝光，引發網友熱烈討論，「第一份工作的薪水低，不代表永遠都是低薪，職涯很長，爭氣點還是可以超越其它人的」、「起薪低不是低，可以一直往上爬才是重點，想當初我的第一份薪水才22K」、「我第一份26K，當時也很多人笑我，但我一年後換大公司領40K」、「建議妳薪水可以開高一點，讓面試的公司有砍價的空間」。