台北市議員潘懷宗被控詐領333萬多元「公費助理補助費」案，一審考量潘等6名被告均認罪，並繳回全部犯罪所得，依貪汙治罪條例中的利用職務上機會詐取財物罪，分別判刑1年9月至2年，並宣告，全案19日是最後上訴期限，士林地檢署決定不上訴。全案已就此確定。

士檢表示，考量潘等人均認罪，並主動繳回犯罪所得，考量其他類似情形，像是台南市議員洪玉鳳，金額超過千萬，潘案不法所得333萬餘元，低於洪玉鳳涉貪金額，加上法院判決附條件緩刑，繳公庫50萬元，金額合理，並宣告褫奪公權，潘應無再犯類似案件的可能，檢方決定不上訴。

士院6月16日宣判，認定潘懷宗自2002年至今長期擔任北市議員，在社會上具有相當知名度，也領有國家給予的優渥薪資，本應恪遵法令，應守法循矩謀求公益，對於申報助理費更應嚴格自我要求，不應詐領公費助理補助費。潘卻僅因選民服務費不足，以虛報助理薪資方式詐領公費助理費。

法院考量本案6名被告認罪繳回全部犯罪所得，判處潘懷宗、陳玉臺各2年徒刑，緩刑、褫奪公權均5年，另要分別支付公庫50萬元、35萬元。4名人頭部分，陳玉臺胞姊、陳的侄兒，均判刑2年，緩刑、褫奪公權同樣3年，各支付公庫15萬元；李、沈兩名員工均處1年9月，緩刑、褫奪公權均2年，各支付公庫10萬元、5萬元。